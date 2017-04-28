13:49 28.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Как сделать алкогольный бренд успешным: мнение эксперта

Алексей Безуглый в интервью MMR делится секретами успешности алкогольных брендов.

Как сделать алкогольный бренд успешным: мнение эксперта

Сообщается, что самым главным индикатором, успешно ли компания запустила алкогольный продукт, является показатель прибыли. При этом очень важен баланс доли рынка и маржи. Также Алексей отметил, что не менее важным индикатором успешности бренда является off-take, или уход продукта с полки.

По мнению эксперта, для успешной реализации алкогольного бренда необходимо следовать следующим 5 рекомендациям:

1. Найти потенциальную нишу.

2. Разработать позиционирование, которое будет понятным и привлекательным для потребителей.

3. Не экономить на дизайне.

4. Адекватно подойти к плану продаж и ресурсам для его выполнения.

5. Не обманывать потребителя в ожиданиях качества продукта.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в зоне АТО изъяли алкоголя на 30 миллионов гривен.


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