Как сделать алкогольный бренд успешным: мнение эксперта

Алексей Безуглый в интервью MMR делится секретами успешности алкогольных брендов.
Сообщается, что самым главным индикатором, успешно ли компания запустила алкогольный продукт, является показатель прибыли. При этом очень важен баланс доли рынка и маржи. Также Алексей отметил, что не менее важным индикатором успешности бренда является off-take, или уход продукта с полки.
По мнению эксперта, для успешной реализации алкогольного бренда необходимо следовать следующим 5 рекомендациям:
1. Найти потенциальную нишу.
2. Разработать позиционирование, которое будет понятным и привлекательным для потребителей.
3. Не экономить на дизайне.
4. Адекватно подойти к плану продаж и ресурсам для его выполнения.
5. Не обманывать потребителя в ожиданиях качества продукта.
Ранее УРА-Информ сообщал, что в зоне АТО изъяли алкоголя на 30 миллионов гривен.