14:30 28.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Гранатометы обнаружили на трассе Кубка Украины по мотокроссу

Пресс-служба СБУ сообщает, что в Краматорске во время подготовки Кубка Украины по мотокроссу обнаружили тайник с гранатометами.

Гранатометы обнаружили на трассе Кубка Украины по мотокроссу

Оружие находилось на трассе запланированного на 8 мая заезда.

Сообщается, что в тайнике было три реактивные противотанковые гранаты РПГ-22. Схрон был оборудован в остатках бетонных плит в балке Угловая у автодороги.

На месте происшествия проводятся неотложные оперативно-следственные действия.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Николаеве торговали оружием со склада воинской части.


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