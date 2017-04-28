Гранатометы обнаружили на трассе Кубка Украины по мотокроссу

Пресс-служба СБУ сообщает, что в Краматорске во время подготовки Кубка Украины по мотокроссу обнаружили тайник с гранатометами.
Оружие находилось на трассе запланированного на 8 мая заезда.
Сообщается, что в тайнике было три реактивные противотанковые гранаты РПГ-22. Схрон был оборудован в остатках бетонных плит в балке Угловая у автодороги.
На месте происшествия проводятся неотложные оперативно-следственные действия.
Ранее УРА-Информ сообщал, что в Николаеве торговали оружием со склада воинской части.