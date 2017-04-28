Гранатометы обнаружили на трассе Кубка Украины по мотокроссу

Оружие находилось на трассе запланированного на 8 мая заезда.

Сообщается, что в тайнике было три реактивные противотанковые гранаты РПГ-22. Схрон был оборудован в остатках бетонных плит в балке Угловая у автодороги.

На месте происшествия проводятся неотложные оперативно-следственные действия.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Николаеве торговали оружием со склада воинской части.