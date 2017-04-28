Более тысячи взрывов на Донбассе за неделю – ОБСЕ

Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время сегодняшнего брифинга сообщил, что на этой неделе специальная мониторинговая миссия зафиксировала более тысячи взрывов на этой неделе.
Также в сообщении говорится, что на Донбассе замечено необднократное нарушение режима тишины, в частности, вблизи моста в Станице Луганской.
Отмечено, что стороны обязались осуществить разведения сил и средств в данном районе.
Ранее УРА-Информ сообщал, что ОБСЕ подсчитала количество погибших гражданских в зоне АТО.