Более тысячи взрывов на Донбассе за неделю – ОБСЕ

Также в сообщении говорится, что на Донбассе замечено необднократное нарушение режима тишины, в частности, вблизи моста в Станице Луганской.

Отмечено, что стороны обязались осуществить разведения сил и средств в данном районе.

Ранее УРА-Информ сообщал, что ОБСЕ подсчитала количество погибших гражданских в зоне АТО.