Авдеевку переключили на новую линию электроснабжения

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Как отмечается, новоя линия электропередач идет со стороны пгт Очеретино Ясиноватского района Донецкой области.

В свою очередь Генераторы ГСЧС на всякий случай пока остаются на объектах социально-бытовой сферы.

Тем не менее водо- и газоснабжение города осуществляется в штатном режиме.

Добавим, что к аварийно-восстановительным работам от ГСЧС привлечено 28 чел. и 14 ед. тех.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", боевики во вторник, 25 апреля, вновь обстреливают город Авдеевку Донецкой области.