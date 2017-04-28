09:54 28.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Авдеевку переключили на новую линию электроснабжения

Сегодня, 28 апреля 2017 года, электроснабжение Авдеевки Донецкой области полностью восстановлено. Так, город подключили к электричеству по новой линии электропередач. 
 

Авдеевку переключили на новую линию электроснабжения

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Как отмечается, новоя линия электропередач идет со стороны пгт Очеретино Ясиноватского района Донецкой области. 

В свою очередь Генераторы ГСЧС на всякий случай пока остаются на объектах социально-бытовой сферы.

Тем не менее водо- и газоснабжение города осуществляется в штатном режиме. 

Добавим, что к аварийно-восстановительным работам от ГСЧС привлечено 28 чел. и 14 ед. тех.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", боевики во вторник, 25 апреля, вновь обстреливают город Авдеевку Донецкой области.


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