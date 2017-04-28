12 кандидатов в Верховный суд не прошли тест на добропорядочность

В сообщении говорится, что 21, 24 и 26 апреля ВККСУ провела собеседования с 98 кандидатами в ВСУ и в отношении 12 из них приняла решение о том, что они не подтвердили способности осуществлять правосудие.

Среди кандидатов было 9 судей, 2 адвоката и 1 ученый.

Приблизительно тремстам кандидатам еще предстоит пройти собеседование.

Ранее УРА-Информ сообщал, что суд отпустил гендиректора ВостГОКа Сорокина под домашний арест.