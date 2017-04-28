12 кандидатов в Верховный суд не прошли тест на добропорядочность

Пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) сообщает, что 12 кандидатов на пост судьи Верховного суда получили ноль баллов за тест на добропорядочность.
В сообщении говорится, что 21, 24 и 26 апреля ВККСУ провела собеседования с 98 кандидатами в ВСУ и в отношении 12 из них приняла решение о том, что они не подтвердили способности осуществлять правосудие.
Среди кандидатов было 9 судей, 2 адвоката и 1 ученый.
Приблизительно тремстам кандидатам еще предстоит пройти собеседование.
Ранее УРА-Информ сообщал, что суд отпустил гендиректора ВостГОКа Сорокина под домашний арест.