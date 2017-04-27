18:34 27.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Задержан вандал, напавший на могилу Леси Украинки

Отдел коммуникации полиции Киева на своей странице в Facebook опубликовал информацию о задержании мужчины, который надругался над могилой Леси Украинки.

Задержан вандал, напавший на могилу Леси Украинки

В сообщении говорится, что злоумышленник снял с памятника известной писательницы бронзовые детали, разбил их и за 300 гривен сдал на металлолом.

Злоумышленником оказался 38-летний ранее судимый мужчина, который в последнее время вел бродяжнический образ жизни. В содеянном он сразу признался.

По данному факту начато уголовное производство по ст.297 (надругательство над могилой) УК Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Василькове произошла стрельба с участием главы набсовета " Киевгорстроя".


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