Задержан вандал, напавший на могилу Леси Украинки

В сообщении говорится, что злоумышленник снял с памятника известной писательницы бронзовые детали, разбил их и за 300 гривен сдал на металлолом.

Злоумышленником оказался 38-летний ранее судимый мужчина, который в последнее время вел бродяжнический образ жизни. В содеянном он сразу признался.

По данному факту начато уголовное производство по ст.297 (надругательство над могилой) УК Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Василькове произошла стрельба с участием главы набсовета " Киевгорстроя".