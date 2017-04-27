17:45 27.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Вызов о минировании Николаевской ОГА оказался ложным

УНН передает, что николаевские полицейские проверили Облгосадминистрацию на наличие взрывчатки в здании. В полицию поступил анонимный вызов о заминировании.

Вызов о минировании Николаевской ОГА оказался ложным

В сообщении говорится, что в 09:30 часов на электронную почту общественной приемной Николаевской Нацполиции пришло письмо о заминировании здания ОГА. Правоохранители оцепили район возможной опасности, работников и посетителей, которые находились в учреждении, эвакуировали. Взрывотехники и кинологи со служебной собакой тщательно обследовали помещения в здании облгосадминистрации, а также прилегающую к нему территорию. Предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан выявлено не было.

Открыто уголовное производство по признакам ст.259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе опасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Ранее УРА-Информ сообщал, что сотрудники СБУ задержали в Николаеве двух человек, которые торговали оружием со склада воинской части.


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