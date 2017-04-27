В Украину пришла весна

Только большая часть западных областей окажутся в зоне влияния атмосферного фронта и тут пройдет кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории страны будет сухо и тепло.

Ветер преимущественно южный, 7-12 метров за секунду, во время грозы порывы могут достигать 15-20 метров за секунду. Температура воздуха днем поднимется до 19-24 градусов выше нуля.

В Киеве сегодня без осадков. Температура ночью составит 7-9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 21-23 градусов.

На западе Украины местами кратковременный дождь и грозы. Температура ночью будет от 5 до 11 градусов. Днем потеплеет до 18-25 градусов.

На севере страны в четверг сухо и тепло. Только днем в Житомирской области местами возможен кратковременный дождь. Ночная температура ночью составит 3-10 теплых градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 19-24 градуса.

В центре страны без осадков. Температура ночью составит 2-8 градусов тепла. Днем потеплеет до 18-24 градуса.

На востоке Украины сегодня синоптики осадков не обещает. Ночью будет от 1 до 7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17-23 градуса.

На юге Украины сухо. Ночная температура воздуха составит 1-8 теплых градусов, Днем будет от 17 до 22 градусов со знаком плюс.

В Крыму сухо и тепло. Температура ночью составит 2-7 градусов тепла. Днем термометры покажут 18-23 градуса.