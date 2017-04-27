В Одессе отменили декоммунизацию ряда улиц

Речь идет о списке улиц, которые уже дважды выносили на общественные слушания, но оба раза слушания срывали активисты. Как сообщает пресс-служба горсовета, принятый вчера список является ответом на распоряжение бывшего глава области Михаила Саакашвили о переименовании улиц, подписанного в мае 2016 года.

По мнению депутатов часть переименованных Саакашвили улиц вообще не подлежит декоммунизации. В связи с чем депутаты горсовета решили, что из списка необходимо убрать, а соответственно оставить прежние названия проспекту Маршала Жукова, улице и переулку Бабушкина, улицам Бирюкова, Валентины Терешковой, Белинского, Гайдара, Гончарова, Обнорского, Бадаева, а также переулку Богданова.

Вместе с тем, согласно новому списку, переулок Пионерский станет переулком Фраполлы, улица Правды будет переименована на улицу Счастье, улицу Заславского переименуют в честь Бориса Литвака, улицу Красна Зорь - в Храмовую, а Ленинградскую - в Петропавловскую.

В Суворовском районе переименуют Днепропетровскую дорогу, которая теперь станет Днепровской, улицу Благоева в улицу Хутирська, Героев-комсомольцев в Преподобного Ионы, переулок Героев-комсомольцев станет Розовым переулком, улица Героев Сталинграда - улицей Героев обороны Одессы, Краснослободска будет теперь называться Городской, улица Обороны Ленинграда станет улицей Валентина Хруща, Чапаева - Семена Яхненко, а улица Ярослава Галана получит имя Защитников Отечества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Киевский судостроительный завод " Ленинская кузница", опосредствованным владельцем которого является президент Украины Петр Порошенко, преобразован в частное акционерное общество. Акционеры завода также решили переименовать предприятие. Теперь он будет называться "Завод Кузница на Рыбальском".