10:31 27.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Карпатах сохраняется опасность схода лавин

Во вторник, 27 апреля 2017 года, украинские синоптики предупредили о значительной опасности схода лавин в Карпатах.

В Карпатах сохраняется опасность схода лавин

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Так, по прогнозам Укргидрометцентра, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется третий уровень лавинной опасности.

При этом с восточного склона горы Брецкул зафиксировано восхождение трех лавин мокрого снега объемами 1600, 900 и 800 м3. В свою очередь с восточного склона горы Пожежевской - одной лавины мокрого снега объемом 1600 м3. 

В связи с этим спасатели также предупредили граждан быть осторожными и воздержаться от походов в горы.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее из-за непогоды в Украине были обесточены 152 населенных пункта.


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