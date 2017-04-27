В Карпатах сохраняется опасность схода лавин

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Так, по прогнозам Укргидрометцентра, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется третий уровень лавинной опасности.

При этом с восточного склона горы Брецкул зафиксировано восхождение трех лавин мокрого снега объемами 1600, 900 и 800 м3. В свою очередь с восточного склона горы Пожежевской - одной лавины мокрого снега объемом 1600 м3.

В связи с этим спасатели также предупредили граждан быть осторожными и воздержаться от походов в горы.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее из-за непогоды в Украине были обесточены 152 населенных пункта.