Украина начала строить хранилище отработанного ядерного топлива

Централизованное хранилище, в котором будут размещать отработавшее ядерное топливо с украинских атомных электростанций, будет расположено в зоне отчуждения на севере Киевской области. Как сообщает пресс-служба правительства, ссылаясь на слова министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, это важнейший проект для Украины, поскольку он предполагает безопасное хранение отработанного топлива в течение длительного периода.

Сегодня отработанное топливо находится на хранении в России и строительство такого объекта позволит не только экономить деньги из государственного бюджета, но и утвердить независимость Украины от Российской Федерации, поскольку Украина ежегодно платит около 200 миллионов долларов России за хранение своих отходом, - пояснил Семерак.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреле 2016 года было заявлено о переносе срока запуска ЦХОЯТ на конец 2018 года из-за отсутствия средств для финансирования проекта и проблем с предоставлением земельного участка для хранилища. В октябре 2016 года Кабмин выделил 45,2 гектаров в зоне отчуждения под строительство ЦХОЯТ.