Суд отпустил гендиректора ВостГОКа Сорокина под домашний арест

Он был задержан по делу о завладении 17 миллионами долларов при закупке урана для госпредприятия.

При этом судья Виктория Кицюк сочла выдвинутые противни Сорокина подозрения обоснованными, однако не увидела в нем социальной опасности. В связи с чем, она отказала стороне обвинения, которая просила содержания его не под стражей, и избрала ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

При этом, Кицюк отказалась отдать подозреваемого на поруки депутатам Верховной Рады от "Народного фронта" Юрию Березе, Виталию Сташуку и Геннадию Кривошее.

Напомним, следствие предполагает, что государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной бывшему народному депутату Николаю Мартыненко на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 миллионов долларов

Как сообщал УРА-Информ, ранее Сорокину и Мартыненко сообщили о подозрении.