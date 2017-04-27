Синие киты дошли до Великобритании

В сообщении говорится, что полицейские призывают подростков и молодых людей блокировать или не отвечать на сообщения в сети, которые вызывают чувство тревоги, неудобства или угрозы.

Также полицейские разослали соответствующие письма руководителям учебных заведений в графствах Хартфордшир и Эссекс. Школы, в свою очередь, проинформировали родителей.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Меркель развеяла иллюзии британцев относительно Brexit.