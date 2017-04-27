СБУ требует от Труханова отменить переименование улиц

Как сказано в обнародованном в четверг, 27 апреля, на странице в социальной сети заявлении Управления, Батраков требует безотлагательно отменить указанное решение, поскольку оно нарушает закон Украины о декоммунизации и может спровоцировать негативные факторы, которые приведут к обострению общественно-политической ситуации.

Подобное решение также может стать причиной появления антиобщественных и антиконституционных проявлений, которые могут быть использованы отдельными радикальными лицами для совершения экстремистских или террористических проявлений, - считает Батраков.

Напомним, Одесский городской совет 26 апреля утвердил названия 1531 топонима (улиц, переулков, проспектов и т.п.) на русском и украинском языках. Речь идет о списке улиц, которые уже дважды выносили на общественные слушания, но оба раза слушания срывали активисты. Как сообщает пресс-служба горсовета, принятый вчера список является ответом на распоряжение бывшего глава области Михаила Саакашвили о переименовании улиц, подписанного в мае 2016 года.

Как сообщал УРА-Информ, прокуратура Одесской области открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.