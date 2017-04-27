Российский МЧС отправил на Донбасс 64-й "гумконвой"

Это уже 64-я по счету колонна, которую российское Министерство по чрезвычайным ситуациям отправляет в помощь боевикам. Как сообщает пресс-служба российского министерства, машины везут около 400 тонн грузов.

При этом в российском ведомстве, как всегда, заверили, что там - детские продуктовые наборы, медицинское оборудование и медикаменты. Уже традиционно колонна перед границей разделится на две части, одна из которых отправится на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев Курган".

После авто продолжат движение в Донецкую и Луганскую области.

Напомним, такие колонны Россия посылает на Донбасс с августа 2014 года. За это время были доставлены более 67 тысяч тонн якобы гуманитарных грузов.

Власти Украины утверждают, что Россия таким образом направляет на Донбасс оружие и военную технику.

Как сообщал УРА-Информ, последний, 63-ый гумконвой из России, прибыл на Донбасс 23 марта.