00:30 27.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Рекордное количество пар женится на этой неделе в столице

Пресс-служба Главного территориального управления юстиции в Киеве делится информацией, что на этой неделе в столице распишутся рекордное количество брачующихся.

Рекордное количество пар женится на этой неделе в столице

В сообщении говорится, что данные по количеству принятых заявлений на вступление в брак на этой неделе более чем в два превышает любую другую неделю.

Такой ажиотаж обоснован тем, что данная неделя по календарю расположена между Великим Постом и месяцем маем, в которые парам не рекомендуют жениться.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Госдуму России внесен законопроект, предусматривающий наказание до трех лет принудительных работ либо лишение на тот же срок свободы за похищение человека с целью вступления в брак.


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