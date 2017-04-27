Рекордное количество пар женится на этой неделе в столице

В сообщении говорится, что данные по количеству принятых заявлений на вступление в брак на этой неделе более чем в два превышает любую другую неделю.

Такой ажиотаж обоснован тем, что данная неделя по календарю расположена между Великим Постом и месяцем маем, в которые парам не рекомендуют жениться.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Госдуму России внесен законопроект, предусматривающий наказание до трех лет принудительных работ либо лишение на тот же срок свободы за похищение человека с целью вступления в брак.