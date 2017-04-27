Прокуратура начала разбирательства по факту переименования ряда улиц в Одессе

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, дело отрыто по статье Уголовного кодекса Украины Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) по факту переименования Одесским горсоветом ряда улиц. Досудебное расследование поручено главному управлению Национальной полиции в Одесской области.

Напомним, Одесский городской совет в среду на сессии утвердил названия 1531 улиц на русском и украинском языках.

Как сообщал УРА-Информ, речь идет о списке улиц, которые уже дважды выносили на общественные слушания, но оба раза слушания срывали активисты. Как сообщает пресс-служба горсовета, принятый вчера список является ответом на распоряжение бывшего глава области Михаила Саакашвили о переименовании улиц, подписанного в мае 2016 года.