Пробки в Киеве достигли семи баллов

В сообщении говорится, что практически все центральные улицы Киева затруднены в движении. Скорость автомобилей не превышает 5 км\ч.

Движение затруднено, в частности, на улицах Бассейная, Владимирская, Большая Житомирская, Михайловская, Прорезная, Саксаганского, Жилянская, Льва Толстого, а также на бульваре Тараса Шевченко, Леси Украины и Дружбы Народов.

По состоянию на 18:30 зафиксировано 11 дорожно-транспортных происшествий.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Луганской области произошло ДТП, пострадали несколько человек.