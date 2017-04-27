19:06 27.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пробки в Киеве достигли семи баллов

Яндекс-карты сообщает, что уровень пробок в столице сегодня – 7 баллов.

Пробки в Киеве достигли семи баллов

В сообщении говорится, что практически все центральные улицы Киева затруднены в движении. Скорость автомобилей не превышает 5 км\ч.

Движение затруднено, в частности, на улицах Бассейная, Владимирская, Большая Житомирская, Михайловская, Прорезная, Саксаганского, Жилянская, Льва Толстого, а также на бульваре Тараса Шевченко, Леси Украины и Дружбы Народов.

По состоянию на 18:30 зафиксировано 11 дорожно-транспортных происшествий.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Луганской области произошло ДТП, пострадали несколько человек.


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