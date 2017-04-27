По факту гибели детей в Запорожской области открыто уголовное производство

В сообщении говорится, что 26 апреля 2017 в 17:30 в дежурную часть местной полиции поступило сообщение от спасателей. В селе Победное Акимовского района произошло возгорание жилого дома.

Хозяйка дома успела вынести двоих детей из дома и вызвать скорую. Обоих детей 2015 и 2014 года рождения доставили в больницу. Медицинские работники проводили реанимационные мероприятия, однако спасти детей не смогли.

Сейчас тела погибших направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы. Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Донетчине в школе отравились пять детей.