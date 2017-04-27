Насиров будет носить электронные браслеты еще два месяцы

Соответствующие решение зачитала председательствующий судья Виктория Кицюк. Вместе с тем, в пресс-служба Национально антикоррупционного бюро Украины уточнила, что, поскольку 16 марта за Насирова был внесен залог в размере ста миллионов гривен, суд продлил до 26 июня ранее возложенные на него обязанности.

Таким образом, подозреваемый будет носить средство электронного контроля еще два месяца.

Напомним, Соломенский районный суд начал заседание по вопросу продления меры пресечения Насирову в среду в четыре часа дня. Затем заседание было перенес на четверг на десять часов утра.

Как сообщал УРА-Информ, Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины Злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.