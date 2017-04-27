Московская полиция задержала беглого украинского депутата Шепелева

Сотрудники московской полиции задержали 46-летнего украинского политика по запросу Интерпола. Как сообщают российские СМИ, ордер на арест депутата был выписан Печерским районным судом Киева в сентябре 2014 года.

Напомним, бывший народный депутат от Партии регионов Александр Шепелев сбежал 5 июля 2014 года из Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Он подозревается в организации умышленного убийства, присвоении и растрате чужого имущества и других преступлениях. Вместе с задержанным исчез один охранник.

Как сообщал УРА-Информ, Министерство внутренних дел Украины объявило его в розыск Данные, свидетельствующие об этом, опубликованные на официальном сайте ведомства в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти". Согласно сообщению, Александр Шепелев 1970 года рождения объявлен в розыск в воскресенье, 6 июля 2014 года.