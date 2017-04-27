05:00 27.04.2017 | Общество | Новости
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Китай намерен строить базу на Луне

Китайское национальное космическое управление в настоящее время ведет переговоры с Европейским космическим агентством о строительстве поселения на спутнике Земли.

Китай намерен строить базу на Луне

Китайцы имеют амбициозную программу и пытаются ее реализовать. Как пишет Bloomberg, ссылаясь на слова генерального директора ЕКА Йоханн-Дитрих Вернер, это будет потенциальная международная стартовая площадка для будущих миссий на Марс и возможности развития космического туризма или даже лунной добычи полезных ископаемых.

Космос изменился со времен космической гонки 60-х годов и для его в мирных целях мы осуществляем международное сотрудничество с Китаем, - подтвердил совместные цели Китая и Европы представитель Европейского космического агентства Пол Хвистендаль. При этом ни одна из сторон не называет даже примерные сроки реализации проекта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, компания Space Exploration Technologies Corporation планирует произвести запуск ракеты Falcon 9 в воскресенье, 30 апреля 2017 года.


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