Защита Сущенко обжаловала продление ареста журналиста

Решение Лефортовского районного суда Москвы будет обжаловано в Московском городском суде. Об этом в среду, 26 апреля, в своем Тwitter написал адвокат Сущенко Марк Фейгин.

По его словам, жалоба уже подана. Она также напомнил, что Лефортовский районный суд Москвы на два месяца продлил арест Сущенко.

Напомним, в России Сущенко обвиняют в "шпионаже", а также заявляют, что журналист является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Украинская сторона опровергла данную информацию.

Как сообщал УРА-Информ, Фейгин рассказал, что Сущенко с 2015 года находился под наблюдением Федеральной службы безопасности РФ. В частности, по словам адвоката, Сущенко прослушивали и записывали по санкции российского суда.