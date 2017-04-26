21:54 26.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Защита Сущенко обжаловала продление ареста журналиста

Адвокаты арестованного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко подала апелляционную жалобу на продление ареста.

Защита Сущенко обжаловала продление ареста журналиста

Решение Лефортовского районного суда Москвы будет обжаловано в Московском городском суде. Об этом в среду, 26 апреля, в своем Тwitter написал адвокат Сущенко Марк Фейгин.

По его словам, жалоба уже подана. Она также напомнил, что Лефортовский районный суд Москвы на два месяца продлил арест Сущенко.

Напомним, в России Сущенко обвиняют в "шпионаже", а также заявляют, что журналист является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Украинская сторона опровергла данную информацию.

Как сообщал УРА-Информ, Фейгин рассказал, что Сущенко с 2015 года находился под наблюдением Федеральной службы безопасности РФ. В частности, по словам адвоката, Сущенко прослушивали и записывали по санкции российского суда.


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