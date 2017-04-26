17:35 26.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове обстреляли маршрутный автобус

Пресс-служба Нацполиции Львовской области передала СМИ информацию о том, что сегодня с.Нагуевичи и с.Уриж Дрогобычского района был обстрелян пассажирский автобус.

Во Львове обстреляли маршрутный автобус

В сообщении говорится, что неизвестный сделал выстрел в сторону микроавтобуса, повредив боковое окно. К счастью, в момент  выстрела в машине был только водитель, который не пострадал.

По факту данного происшествия открыто уголовное производство. Устанавливается личность злоумышленника и его местонахождение.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Василькове произошла стрельба с участием главы набсовета "Киевгорстроя".


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