Во Львове обстреляли маршрутный автобус

В сообщении говорится, что неизвестный сделал выстрел в сторону микроавтобуса, повредив боковое окно. К счастью, в момент выстрела в машине был только водитель, который не пострадал.

По факту данного происшествия открыто уголовное производство. Устанавливается личность злоумышленника и его местонахождение.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Василькове произошла стрельба с участием главы набсовета "Киевгорстроя".