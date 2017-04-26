Власти Львова так и не договорились о вывозе мусора

Меморандум подписали 15 городских голов, однако необходимы еще дополнительные подписанты. Об этом сообщил журналистам директор департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской областной госадминистрации Назарий Романчук.

По его словам, еще ни одной сделки не подписано, потому что идет процедура общественных обсуждений и принятия решений на сессиях в местных советах. Только после обсуждений соглашения будут подписаны, – пояснил Романчук, - добавив, что первые соглашения могут быть подписаны только в мае.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на этой неделе львовский мусор нашли в Чернобыльской зоне. Правоохранители обнаружили на территории зоны ЧАЭС девять куч мусора.