09:40 26.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Власти Львова так и не договорились о вывозе мусора

По состоянию на утро среды, 26 апреля, ни один город, которые должны были забрать себе львовский мусор, не подписал соглашение о приеме мусора из Львова.

Власти Львова так и не договорились о вывозе мусора

Меморандум подписали 15 городских голов, однако необходимы еще дополнительные подписанты. Об этом сообщил журналистам директор департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской областной госадминистрации Назарий Романчук.

По его словам, еще ни одной сделки не подписано, потому что идет процедура общественных обсуждений и принятия решений на сессиях в местных советах. Только после обсуждений соглашения будут подписаны, – пояснил Романчук, - добавив, что первые соглашения могут быть подписаны только в мае.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на этой неделе львовский мусор нашли в Чернобыльской зоне. Правоохранители обнаружили на территории зоны ЧАЭС девять куч мусора.


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