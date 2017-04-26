16:55 26.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине вступают новые правила дорожного движения

Президент Петр Порошенко подписал закон, который вводит единое правило пересечения перекрестков с круговым движением.

В Украине вступают новые правила дорожного движения

Об этом сказано на сайте Рады.

Депутаты проголосовали за изменения правил дорожного движения 4 апреля. Согласно принятому закону, в ходе пересечения перекрестков с круговым движением преимущество предоставляется автомобилям, которые уже движутся по кругу.

Напомним, что согласно нынешним нормам, перекрестки с круговым движением не поддаются регулировке и на них не предусмотрена установка светофоров. Приоритет движения в данном случае определяется дорожной разметкой и соответствующими знаками.

Напомним, как ранее сообщал УРА-Информ, глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил об изменениях безопасности на дорогах нашей страны.


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