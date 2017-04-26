В Украине потеплеет, но будет ветрено

Вместе с тем повышение температуры будет сопровождаться усилением ветра, а в западные области атмосферный фронт принесет кратковременные дожди. Таким образом, ночью в Волынской, Львовской и Закарпатской областях, днем в большинстве западных и Житомирской областях пройдет небольшой кратковременный дождь, местами с грозой.

На остальной территории будет сухо. Ветер южный 7-12 метром за секунду, кроме восточной части. Во время грозы порывы ветра могут достигать 15-20 метров за секунду.

Температура воздуха днем поднимется до 16-21 градуса выше нуля.

В Киеве сегодня без осадков. Температура ночью составит 5-7 градусов тепла. Днем будет около 20 градусов выше нуля.

На западе Украины днем в большинстве областей пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночная температура воздуха составит 3-11 градусов тепла. Жнем воздух прогреется до 15-23 градусов.

На севере страны в среду сухо и тепло. Только в Житомирской области ночью возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью столбики термометров покажут 3-9 градусов тепла. Днем потеплеет до 16-21 градуса.

В центре Украины без осадков. Температура ночью удержится в пределах 3-8 градусов со знаком плюс. Днем температура воздуха составит 16-22 градуса тепла.

На востоке страны сегодня также без осадков. Температура ночью составит 1-6 теплых градусов, на почве возможны заморозки до минус 3 градусов Днем будет от 12 до 17 градусов выше нуля.

В южный областях сегодня без осадков. Температура ночью составит 2-8 градусов, на почве местами заморозки до 3 градусов мороза. Днем будет от 10 до 18 теплых градусов.

В Крыму без осадков. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла. Днем потеплеет до 14-19 градусов выше нуля.