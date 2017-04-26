21:15 26.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Минске стороны конфликта показали готовность возобновить поставки воды на Донбасс, - Сайдик

В среду, 26 апреля, во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, обе стороны конфликта показали общую готовность возобновить поставки воды на временно неподконтрольные территории Донбасса.

В Минске стороны конфликта показали готовность возобновить поставки воды на Донбасс, - Сайдик

Об этом на брифинге после заседания рассказал специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик. Вместе с тем, по его словам, сегодня самой результативной оказалась дискуссия по поставкам воды.

Представители боевиков показали общую готовность погасить задолженность и возобновить поставки воды в полном объеме, - пояснил Сайдик.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 апреля Сайдик заявил, что к решению экологических проблем на Донбассе привлекут международных экспертов. Контактная группа поддержала создание международной группы экспертов.

По словам Сайдика, на заседании контактной группы в Минске обсуждались экологические риски, связанные с подтоплением угольных шахт на оккупированном Донбассе.


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