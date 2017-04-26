В Крыму заключенный украинец перерезал себе вены

Об этом Центру информации о правах человека сообщил юрист ОО "Региональный центр прав человека" Виталий Набухотный со ссылкой на жену осужденного Ирину Лугину.

Юрист напоминает, что 24 апреля Лугин в знак протеста против перемещения объявил сухую голодовку, кроме того заключенный отказывался признавать себя гражданином России и требовал перемещения на территорию материковой Украины. У Лугина есть ряд тяжелых заболеваний, в том числе одно очень редкое. Но медицинская помощь заключенному не предоставлялась.

По словам Набухотного, кроме Лугина, в подобной ситуации оказался другой гражданин Украины Юрий Михайлов, который также был временно возвращен в распоряжение следственного изолятора Симферополя с территории РФ. Михайлов также объявил 24 апреля сухую голодовку в знак протеста против своего будущего перемещения.

26 апреля, планировалось их перемещение в распоряжение исправительных колоний на территории РФ.

По информации юриста, Лугин и Михайлов были приговорены еще в 2010 году приговором Апелляционного суда АРК. Впервые они были перемещены с территории Крымского полуострова на территорию России в середине 2016 года.

У Лугина есть ряд тяжелых заболеваний, в том числе одно очень редкое. Но медицинская помощь заключенному не предоставляется.

Семья Лугина проживает в Крыму. Однако российские власти вывезли его из Крыма в одну из колоний Мордовии. В марте 2017 года Лугина привезли из Мордовии в Симферополь для проведения каких-то следственных действий, обещали оставить в Крыму, а сейчас пытались снова вывезти в Мордовию.

Напомним, как ранее сообщал УРА-Информ, еще 17 ноября 2016 года Министерство иностранных дел Украины требует, чтобы Россия немедленно прекратила практику незаконных перемещений украинских граждан с временно оккупированной территории полуострова Крым и города Севастополя на свою территорию. Украинская сторона требует также, чтобы власти России немедленно вернули на территорию Украины всех заключенных и направила все материалы их уголовных и личных дел в Украину.