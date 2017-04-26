08:31 26.04.2017 | Общество | Новости
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В Доминикане из-за сильных дождей образовалось наводнение, эвакуировали более 14 000 человек

На Республику Доминикана обрушились сильные ливни.

В Доминикане из-за сильных дождей образовалось наводнение, эвакуировали более 14 000 человек

Это вызвало наводнение в ряде городов. Местные власти вынуждены были начать эвакуацию людей.

Как сообщает Listin Diario, по стоянию на утро среды, 26 апреля, уже эвакуировано более 14 000 человек. Стихия охватила 60 округов страны.

Из-за паводка уже пострадали три тысячи жилых домов и значительная часть дорог и мостов. Информация о человеческих жертвах отсутствует.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за наводнения, которое накрыло Малайзию, местные власти закрыли 27 школ. При этом из районов бедствия пришлось эвакуировать почти четыре тысячи человек.

Как сообщают местные СМИ, которые цитируют слова главы департамента образования штата Тренггану Шафруддин Али Хуссин, закрытие школ коснулось более 5,8 тысячи школьников и 681 учителя.


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