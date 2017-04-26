Украина поможет Молдове деньгами

УНН передает, что на заседании правительства было принято решение выделить для Молдовы 10 млн гривен гуманитарной помощи.
В сообщении говорится, что вице-премьер Степан Кубов положительно ответил на предложение Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова касательно финансовой помощи и его поддержали остальные члены парламента.
Средства будут выделены для ликвидации последствий сложных погодных условий, которые сложились в стране 20-22 апреля.
Ранее УРА-Информ сообщал, чт США готовятся запустить межконтинентальную ядерную ракету.