17:10 26.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина поможет Молдове деньгами

УНН передает, что на заседании правительства было принято решение выделить для Молдовы 10 млн гривен гуманитарной помощи.

Украина поможет Молдове деньгами

В сообщении говорится, что вице-премьер Степан Кубов положительно ответил на предложение Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова касательно финансовой помощи и его поддержали остальные члены парламента.

Средства будут выделены для ликвидации последствий сложных погодных условий, которые сложились в стране 20-22 апреля.

Ранее УРА-Информ сообщал, чт  США готовятся запустить межконтинентальную ядерную ракету.


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