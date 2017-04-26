Украина поднялась в рейтинге свободы прессы на пять позиций

В этом году Украина в этом рейтинге поднялась на пять позиций. По данным организации сейчас наша страна находится на 102 месте, тогда как возглавили рейтинг Норвегия, Швеция и Финляндия благодаря улучшению либерального доступа к публичной информации.

Как пояснила пресс-секретарь организации Ульрике Груска, улучшение позиций Украины объясняется в частности уменьшением насилия против журналистов.

При этом "Репортеры без границ" отметили снижение свободы прессы в нескольких демократических странах. По их мнению, США опустились на две позиции, поскольку количество расследований против журналистов и задержаний сотрудников СМИ в стране возросло.

Польша во время правления правоконсерваторов тпотеряла семь позиций и опустилась на 54-е место. Ухудшилась ситуация со свободой прессы и в Великобритании, она заняла 40-е место, Нидерландах - пятое место, а Канада - 22-е. Вместе с тем Россия, из-за подавления оппозиционных СМИ осталась на 148-м месте.

Напомним, "Репортеры без границ" рассчитывает индекс свободы СМИ на основании ряда параметров, таких как разнообразие медиа, их независимость, условия работы журналистов, самоцензура, правовая защита и институциональная прозрачность.

Как сообщал УРА-Информ, украинское законодательство по доступу к информации заняло 22 позицию из 111 стран мира в Международном рейтинге обеспечения права на информацию.