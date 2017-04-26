США готовятся запустить межконтинентальную ядерную ракету

Также уточняется, что эта ракета способна нести ядерный заряд.

Запуск Minuteman важен для проверки национальных ядерных сил, уточнил изданию представитель ВВС полковник Джон Мосс, который будет командовать пуском.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Украина заинтересована в получении помощи Вашингтона с военными поставками, чем в получении кредитных гарантий.

Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью изданию The Wall Street Journal.