Сенцов стал лауреатом премии "Свобода писать" в США

Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

По словам Найем, Сенцову дали эту награду за мужество выступить против нетерпимости к свободе мысли и добросовестного инакомыслия. При этом церемония награждения состоялась в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке в 1:30 ночи по киевскому времени.

Однако получить премию пришлось двоюродной сестре режиссера Натальи Каплан. Поскольку Олег Сенцов сейчас находится за тысячи километров от Манхэттена, в исправительной колонии №1 российского Якутский.

Также отметим, что 37 из 40 победителей конкурса "Свобода писать" стали свободными в течение 18 месяцев с момента их награждения.

Добавим, что Сенцов был вынужден пожертвовать многообещающей карьерой в кинематографе из-за решения не молчать.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Россия в очередной раз отказалась выдать Украине политических заключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко.