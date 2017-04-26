СБУ обыскивает офис "Укргазвыдобування"

Такие действия проводятся по решению следственного судьи об изъятии компьютерной техники у руководителей компании и серверов. Об этом в среду, 26 апреля, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, сотрудники СБУ пояснили свои действия якобы незаконным использованием программного обеспечения. При этом в компании заверили, что техника закуплена легально через систему ProZorro.

Вместе с тем в пресс-службе пояснили, что сотрудники компании сотрудничают с представителями СБУ, однако отметили, что действия силовиков могут дестабилизировать ее деятельность.

Напомним, сегодня также проводились обыски в инвестиционной компании Dragon Capital (Киев).

Как сообщал УРА-Информ, Национальное антикоррупционное бюро Украины 2 марта провела обыски в Государственной фискальной службе. Обыски прошли по нескольким адресам, в том числе в центральный офис ведомства в рамках расследования уголовного дела, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями главы ГФС Романа Насирова.