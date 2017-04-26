Самолеты Асада разбомбили лагерь беженцев, есть погибшие

В результате удара есть погибшие. Их количество сейчас уточняется. Между тем, по данным представителя Управления по гражданской обороне в Идлибе Хамида Кутейни, пострадали десятки человек.

Военный самолет сбросил на лагерь беженцев три бомбы на парашютах. Сейчас в район бомбардировки направлены бригады спасателей.

Напомним, вчера в результате удара военной авиации по госпиталю в подконтрольной повстанцам провинции Идлиб погибли не менее 12 человек, здание больницы серьезно пострадало. Сообщается, что авиаудар по больнице Кафр-Тахариме нанесли сирийская или российская военная авиация.

Как сообщал УРА-Информ, в результате химической атаки в сирийском городе Идлиб погибли по меньшей мере 27 детей. При этом пострадали 546 человек, среди которых много детей.