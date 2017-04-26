18:45 26.04.2017 | Общество | Новости
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Россия 77 тысяч раз обстреляла Сирию с начала операции

ТАСС сообщает, что с начала операции в Сирии воздушно-космические силы РФ совершили 23 тыс боевых вылетов и 77 тысяч ударов.

Россия 77 тысяч раз обстреляла Сирию с начала операции

В сообщении говорится, что российские ВКС кроме прочего используют около 80 беспилотных летательных аппаратов.

С.Рудский, начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, утверждает, что это позволяет военнослужащим постоянно контролировать ситуацию на земле и в реальном времени получать данные об объектах боевиков.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Дмитрий Песков прокомментировал фразу Путина о том, что он не является адвокатом сирийского лидера Башара Асада. 


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