18:27 26.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прошлая неделя эпидемии ГРИППа закончилась одним летальным исходом

Центр по контролю и мониторингу заболеваний на своей официальной странице в Facebook сообщил данные по эпидемиологической ситуации в Украине за минувшую неделю.

Прошлая неделя эпидемии ГРИППа закончилась одним летальным исходом

В сообщении говорится, что в результате осложнений от ГРИППа умер человек.

Кроме того, более количество заболевших снизилось приблизительно на 3 тыс человек и стало равно 127 тысячам. 71% из них – дети до 17 лет.

Показатель заболеваемости ГРИППом и ОРВИ среди украинцев активно снижается и за прошлую неделю составил 299 чел на 100 тыс. населения.

Ранее УРА-Информ сообщал, что прошлый период эпидемии также закончился для одного украинца летальным исходом.


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