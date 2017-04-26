Прошлая неделя эпидемии ГРИППа закончилась одним летальным исходом

В сообщении говорится, что в результате осложнений от ГРИППа умер человек.

Кроме того, более количество заболевших снизилось приблизительно на 3 тыс человек и стало равно 127 тысячам. 71% из них – дети до 17 лет.

Показатель заболеваемости ГРИППом и ОРВИ среди украинцев активно снижается и за прошлую неделю составил 299 чел на 100 тыс. населения.

Ранее УРА-Информ сообщал, что прошлый период эпидемии также закончился для одного украинца летальным исходом.