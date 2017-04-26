На фабрике Рошен в Липецке массово увольняют сотрудников

В сообщении говорится, что увольнения являются плановыми и будут осуществляться в течении апреля и мая.

Гендиректор предприятия О.Казаков утверждает, что в день осуществляется около 80 увольнений, а всего на фабрике работало порядка 700 человек.

Также Казаков подчеркнул, что причиной увольнения в трудовых книжках сотрудников будет указываться сокращение, а все положенные компенсации - будут выплачены.

Напоминаем, что кондитерская фабрика в данный момент находится под арестом по решению суда.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Госдуму РФ внесен законопроект, предусматривающий наказание до трех лет принудительных работ либо лишение на тот же срок свободы за похищение человека с целью вступления в брак.