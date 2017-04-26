Ход Конем: Кропачев продал "Центрэнерго" грузинам

Тендер был разыгран между двумя компаниями: польской I–COAL Sp z o.o. b и грузинской "Сакнахшири GIG". Разница между ценовыми предложениями компаний составила менее одной копейки за тонну угля, или тысячу гривен за весь объём.

Стоит отметить, что закупка угля произошла только с третьей попытке. Аналогичный тендер, на закупку 700 тыс. тонн угля той же группы на ожидаемую сумму 1,5 млрд грн был объявлен 7 апреля. Однако, вскоре торги были отменены по причине отсутствия предложений.

Повторный тендер был объявлен "Центрэнерго" в тот же день, 7 апреля, но уже по завышенной цене 1, 7 млрд грн. Но и этот тендер не состоялся. Тогда ожидаемую сумму тендера повысили еще до 1,9 млрд грн.

Победителями этого тендера оказались грузины, которые будут поставлять в Украину уголь стоимостью 95 долларов за тонну, в то время как в Роттердаме сегодня цена 75 долларов за тонну.

На каждой тонне угля украинцы будут переплачивать 20 долларов США, а в целом переплатят 14 млн долларов.

Эти 14 млн долларов в дальнейшем поделят между собой "Центрэнерго", "Сакнахшири GIG" и безусловно смотрящие за энергосферой, без которых бы не получилась эта афера – президентский бизнес-партнер Игорь Кононенко и его доверенное лицо - Виталий Кропачев, имеющий слабость к роскошному образу жизни.

Напомним, за последний год Кропачев обзавелся бронированным автомобилем Mercedes-Benz, стоимостью 500 тысяч долларов США, офисом в центре столицы ( ул.Богдана Хмельницкого, 26) и несколькими домами на Петропавловской Борщаговке ( ул. Островского 13-15б) , стоимостью более 12 млн грн.

Также напомним, Виталий Кропачев является главным финансистом и идеологом создания батальона "Торнадо", осужденных недавно за разбои, мародерство и изнасилования детей.