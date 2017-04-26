Канал поставки психотропных веществ разоблачили на Винничине

В сообщении говорится, что злоумышленники продавали наркотики под видом лекарств для похудения. Территория реализации препаратов охватывала все регионы страны, а объем выручки составил до 300 тыс. грн в месяц.

В ходе санкционированных обысков оперативники изъяли более 500 доз психотропного лекарственного средства, а также банковские карточки, по которым велся расчет с покупателями.

Злоумышленники задержаны, на их недвижимое имущество, деньги и ценности наложен арест. Согласно законодательству наркодельцам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Тернополе в торговом центре злоумышленник вынес почти 500 тысяч гривен.