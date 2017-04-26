ГПУ сообщила о подозрении депутату Черкасского облсовета

Его подозревают в присвоении государственного имущества на сумму в 55 миллионов гривен. Как сообщает на своей страничке в Facebook во вторник, 25 апреля, пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, следствием установлено, что депутат в течение 2008-2013 годов, будучи директором-управляющим санацией ДПЗП "Тальное" ГАК "Хлеб Украины", без разрешения собственника имущества - Кабинета Министров Украины, без проведения независимой оценки, по заниженной стоимости реализовал активы государственного предприятия коммерческим структурам, учредителем которых являлся он сам или его родственники.

Таким образом, он незаконно завладел целостным имущественным комплексом государственного предприятия стоимостью почти 55 млн гривен, - пояснила Сарган, добавив, что суд в ближайшее время должен избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, столичная прокуратура в понедельник, 24 апреля, задержала директора Института психологии им. Костюка Национальной Академии педагогических наук Украины. Чиновник попался на горячем во время получения взятки.