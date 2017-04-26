Большая часть Авдеевки уже пятые сутки без света

Каждые два часа потребителей поочередно переподключают к сети. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, на сегодняшний день объекты социально-бытовой сферы, которые не имеют собственных систем резервного электропитания, питаются от 12 генераторов. В городе на данный момент работает 29 специалистов, - пояснили в ГосЧС, заверив, что водоснабжение и газоснабжение осуществляется в штатном режиме.

Напомним, утром 22 апреля стало известно, что Авдеевка и Донецкая фильтровальная станция вновь обесточены в результате обстрелов со стороны сепаратистов.

Как сообщал УРА-Информ, боевики во вторник вновь обстреливают город Авдеевку Донецкой области. Тут противник применял 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие. В результате таких действий погиб один украинский военнослужащий.