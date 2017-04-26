Боевики во вторник убили троих украинских военных, четверо получили ранения

Боевики за минувшие сутки 65 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Как сообщает пресс-центр штаба АТО, в результате таких действий трое украинских защитников погибли, еще четверо - получили ранения. Вместе с тем, по данным штаба, на донецком направлении вчера боевики из миномета, БТР, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли Пески. 120-мм минометы применил в районе Опытного и Луганского.

По защитникам Авдеевки и Каменки бил из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. При этом шахта "Бутовка" была обстреляна из минометов калибра 82-мм, а из БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник бил по Троицкому и Зайцево.

На приморском направлении из 120-мм минометов и автоматических гранатометов враг велся огонь по позициям сил АТО в Новотроицком. Морских пехотинцев вблизи Водяного и Гнутово накрывал огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а против защитников Марьинки применил 82-мм минометы. По опорным пунктам в районе Красногоровки бил из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а вблизи Широкино и Павлополя - из гранатометов и стрелкового оружия. Против морских пехотинцев под Водяным и Широкино враг применил также вооружения БМП. Под Новотроицким активность проявляли вражеские снайперы.

На луганском направлении огнем артиллерийских систем калибра 122-мм, зенитных установок ЗУ-23-2, вооружения БТР и противотанковых гранатометов подразделения боевиков накрывали украинские опорные пункты вблизи Новоалександровки. Минометы калибра 82-мм противник применил в районе населенного пункта Желтое, а из гранатометов различных систем обстрелял позиции вблизи Крымского и Попасной. Из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БТР враг бил по защитникам Новозвановки.

В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня, - пояснили в штабе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, боевики во вторник вновь обстреливают город Авдеевку Донецкой области. Тут противник применял 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие. В результате таких действий погиб один украинский военнослужащий.