08:15 26.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики во вторник убили троих украинских военных, четверо получили ранения

По состоянию на утро среды, 26 апреля, ситуация в районе проведения антитеррористической операции обострилась.

Боевики во вторник убили троих украинских военных, четверо получили ранения

Боевики за минувшие сутки 65 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Как сообщает пресс-центр штаба АТО, в результате таких действий трое украинских защитников погибли, еще четверо - получили ранения. Вместе с тем, по данным штаба, на донецком направлении вчера боевики из миномета, БТР, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли Пески. 120-мм минометы применил в районе Опытного и Луганского.

По защитникам Авдеевки и Каменки бил из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. При этом шахта "Бутовка" была обстреляна из минометов калибра 82-мм, а из БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник бил по Троицкому и Зайцево.

На приморском направлении из 120-мм минометов и автоматических гранатометов враг велся огонь по позициям сил АТО в Новотроицком. Морских пехотинцев вблизи Водяного и Гнутово накрывал огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а против защитников Марьинки применил 82-мм минометы. По опорным пунктам в районе Красногоровки бил из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а вблизи Широкино и Павлополя - из гранатометов и стрелкового оружия. Против морских пехотинцев под Водяным и Широкино враг применил также вооружения БМП. Под Новотроицким активность проявляли вражеские снайперы.

На луганском направлении огнем артиллерийских систем калибра 122-мм, зенитных установок ЗУ-23-2, вооружения БТР и противотанковых гранатометов подразделения боевиков накрывали украинские опорные пункты вблизи Новоалександровки. Минометы калибра 82-мм противник применил в районе населенного пункта Желтое, а из гранатометов различных систем обстрелял позиции вблизи Крымского и Попасной. Из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БТР враг бил по защитникам Новозвановки.

В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня, - пояснили в штабе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, боевики во вторник вновь обстреливают город Авдеевку Донецкой области. Тут противник применял 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие. В результате таких действий погиб один украинский военнослужащий.


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