09:19 26.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Авария на Чернобыльской АЭС произошла 31 год назад

Сегодня, 26 апреля, Украина отмечает 31-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Это событие стало крупнейшей катастрофой за всю истории ХХ века.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 31 год назад

Трагедия произошла в ночь на 26 апреля 1986 года в результате эксперимента по использованию кинетической энергии ротора турбогенератора как резервного источника энергии для нужд станции.

При этом реактор был расположенной на правом берегу реки Припять в нескольких километрах от городов Чернобыль и Припять Киевской области.

Так, для этого энергоблока была снижена до минимальной, но затем из-за технических особенностей реактора начала резко возрастать, что привело к серии взрывов. Таким образом, здание машинного зала частично обрушились. Кроме того, в атмосферу было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществ, часть их которых оказалась в воздухе.

В связи с этим пожар продлился две недели. От последствий облучения погибли десятки тысяч людей, а здоровье миллионов мирных жителей Украины, Беларуси и Европы было подорвано. 

Отметим, что в конце ноября 2016 года разрушенный реактор был накрыт аркой Нового безопасного конфаймента. Новую конструкцию надвинули на старый саркофаг, который возвели в 1986 году над взорванным реактором. Ее планируют эксплуатировать в течение 100 лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории отчуждения Чернобыльской атомной электростанции обнаружен бытовой мусор из Львова.

 


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