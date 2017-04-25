Житель Павлограда хранил дома оружие и наркотики

Сообщается, что обыск в квартире злоумышленника был санкционирован судом. По результатам которого, у мужчины были изъяты боеприпасы и наркотические вещества.

Сотрудники криминальной полиции нашли в квартире один слип-пакет с веществом зеленого цвета, внешне похожим на марихуану, и второй слип-пакет с веществом белого цвета, внешне похожий на амфетамин.

Также во время обыска правоохранители обнаружили гранату, травматический пистолет и патроны к нему.

Ранее УРА-Информ сообщал, что СБУ с Одессе обнаружила рекордную партию амфетамина.