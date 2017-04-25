В Херсоне полицейский продавал наркотики

Столичные правоохранители перекрыли международный канал сбыта тяжелого наркотика, задержав двух дилеров. Об этом сообщают в пресс-службе МВД.

Во всем мире наркотики являются серьезной угрозой для здоровья, безопасности и благополучия человечества. В часности, от наркотической зависимости страдают около 27 млн человек