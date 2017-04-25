18:15 25.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Херсоне полицейский продавал наркотики

Виталий Тригубенко, прокурор Херсонской области , на своей странице в Фейсбук сообщил информацию о задержании сотрудника правоохранительных органов, который продавал наркотические вещества.

В Херсоне полицейский продавал наркотики

В сообщении говорится, что полицейского разоблачили прямо во время реализации наркотического и психотропного вещества.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Житель Павлограда хранил дома оружие и наркотики.


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