В Херсоне полицейский продавал наркотики

Виталий Тригубенко, прокурор Херсонской области , на своей странице в Фейсбук сообщил информацию о задержании сотрудника правоохранительных органов, который продавал наркотические вещества.
В сообщении говорится, что полицейского разоблачили прямо во время реализации наркотического и психотропного вещества.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.
Ранее УРА-Информ сообщал, что Житель Павлограда хранил дома оружие и наркотики.