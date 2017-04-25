13:15 25.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В деле об убийстве Вороненкова есть позитивные сдвиги, - Князев

Полиция значительно продвинулись в расследовании дела об убийстве бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова.

В деле об убийстве Вороненкова есть позитивные сдвиги, - Князев

Если сдвиги в установлении лиц, причастных к этому убийству. Об этом во вторник, 25 апреля, во время доклада на коллегии Министерства внутренних дел Украины заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

При этом каких-либо подробностей Князев не сообщил, подчеркнув только сам факт продвижения в расследовании этого убийства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Вороненкова был убил в центре Киева 23 марта. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что убийство бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова является заказным, полиция рассматривает эту версию как первоочередную.


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