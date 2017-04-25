В Чили произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составила 7.1 балла. Как сообщает информационное агентство "Reuters", подземные толчки зафиксированы возле прибрежного города Вальпараисо.

Местные власти уже объявили эвакуацию населения из-за угрозы цунами. Вместе с тем сейсмологи заверили, что угрозы стихийного бедствия нет и эвакуация была отменена.

Сильные толчки также почувствовали и в столице страны - городе Сантьяго. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по сообщению Геологической службы США, недалеко от берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов. Подземные толчки были зафиксированы около полуночи субботы, 23 апреля, по местному времени.