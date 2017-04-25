12:16 25.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Чернобыльской зоне обнаружен львовский мусор - ФОТО

В понедельник, 24 апреля, на территории отчуждения Чернобыльской атомной электростанции обнаружен бытовой мусор из Львова.

В Чернобыльской зоне обнаружен львовский мусор - ФОТО

В настоящее время полиции пытаются установить личности причастных к организации незаконного вывоза мусора. Как сказано в сообщении, опубликовано на сайте Национальной полиции, свалка найдена рядом с пунктами Бобер и Королевка.

О находке в полицию сообщил глава местного самоуправления. Правоохранители проверили сообщение и обнаружили на территории зоны ЧАЭС девять куч мусора.

С каждой кучи полицейские изъяли документы или их фрагменты, подтверждающие происхождение твердых отходов из Львова, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове подписали меморандум по поведению с твердыми бытовыми отходами, который поможет решить вопрос с утилизацией мусора в городе.


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